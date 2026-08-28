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28 Ağu 2026 10:25

Enerji Bakanı: İran Petrolünün Müşterilere Teslimatı Devam Ediyor

Enerji Bakanı: İran Petrolünün Müşterilere Teslimatı Devam Ediyor

İran Enerji Bakanı Muhsin Paknejad"İran petrolünün müşterilere teslimatı devam ediyor"dedi.

İran Enerji Bakanı Muhsin Paknejad, İran ham petrolünün satış ve teslimat süreciyle ilgili şunları söyledi: “Ayrıntılara girmeyeceğim; zira bu bilgiler paylaşıldığı takdirde düşman tarafından kötüye kullanılabilir.”

Paknejad, “Bazı dönemlerde, petrolün bir kısmını müşteriye teslim noktasına ulaştırma imkanımız oldu ve bu miktar dikkate değer bir seviyedeydi,” diye ekledi.

Petrol Bakanı, satış sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Şu ana kadar satış süreci, karasularımız dışında ve açık denizlerde, yani müşteriye teslimat şeklinde ilerledi. Bu süreç, maruz kaldığımız iki abluka arasındaki dönem boyunca da kesintisiz devam etti.”

Paknejad, “Abluka sonrasında da satış süreci devam etmektedir. Faaliyetlerin sürdürülebilirliği için gerekli önlemlerin alınması amacıyla titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz,” ifadelerini kullandı.

News ID 1938177
Azar MAHDAVAN

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