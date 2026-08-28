CENTCOM’un “Göremediği” Gerçek: İran Petrolü Göz Göre Göre Akıyor!

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda İran petrolüne tam abluka uyguladığını ve hiçbir İran tankerinin bölgeden geçemediğini iddia etse de; uydu verileri ve bağımsız analizler bu iddiaları çürütüyor.

Petrol piyasası araştırma kuruluşu HFR, CENTCOM’un açıkladığı verilerin aslında İran petrolünü de kapsadığını, ancak ABD’nin durumu yanlış okuduğunu öne sürdü. Öte yandan Munch Osint tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, İran bağlantılı tankerlerin Umman ve BAE açıklarında “gemi-gemi transferi” (STS) yöntemiyle petrol sevkiyatına devam ettiğini kanıtlıyor.

Uzmanlar, ABD’nin “abluka başarılı” söyleminin, sahadaki lojistik gerçeklerle çeliştiğini ve İran’ın, uygulanan askeri baskıya rağmen petrol ihracat ağını etkili bir şekilde sürdürdüğünü belirtiyor.