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28 Ağu 2026 10:44

Erakçi: Baskı Sonuç Vermez; ABD Güven Yolunu Seçmeli

Erakçi: Baskı Sonuç Vermez; ABD Güven Yolunu Seçmeli

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Tahran’da gerçekleştirilen görüşmelere değindi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Tahran’da gerçekleştirilen görüşmelere değindi.

Erakçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Tahran’da yapıcı ve çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdik.”

Diplomasi vurgusu yapan Erakçi, sözlerine şöyle devam etti:

“Diplomasiyi yeniden rayına oturtmak imkansız değil. Bu durum, ABD’nin basit bir gerçeği anlamasına bağlıdır: Baskı sonuç vermez. ABD güven inşa etmeli, saygılı bir dil kullanmalı, haklarımızı tanımalı ve taahhütlerine sadık kalmalıdır.”

News ID 1938179
Azar MAHDAVAN

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