Çin ve Rusya’dan ABD Yaptırımlarına Ortak Tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD’li yetkililerin Tahran ile ticaret yaptığı gerekçesiyle Pekin’e yaptırım uygulama tehditlerine tepki göstererek, “İran meselesiyle ilgili olarak, sorunların çözümünde tek yolun her zaman diyalog ve müzakere olduğuna inanıyoruz” dedi. Sözcü, Çin’in tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlara karşı tutumunun sabit ve net olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Üyesi Aleksey Puşkov da, ABD’nin sürekli diğer ülkeleri tehdit ettiğini ancak bu tehditlerin eninde sonunda yine ABD’nin aleyhine sonuçlanacağını belirtti. Trump’ın, teslim olmaması halinde İran medeniyetini yok etmeye yönelik tehditlerinin sonuçsuzluğuna dikkat çeken Puşkov, bu yaklaşımın sonucunun belli olduğunu ve ABD’nin birçok ülkeyle ilişkilerinin daha da kötüleşmesine yol açabileceğini ifade etti. Pek çok uzman ise yaptırımların bumerang etkisi yaratarak yaptırımı uygulayan ülkelere geri döndüğünü, enerji başta olmak üzere mal ve hizmet fiyatlarında artışa ve pahalılığa neden olduğuna dikkat çekiyor.