Dışişleri Bakanı Zarif'ten "Aşura günü" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinde Aşura günü ve Kerbela olayının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Zarif'in Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajda, ''Aşura'nın alevleri, Müslümanların ve dünyanın özgür insanlarının kalbinde asla sönmeyen tarihi bir derstir. Aşura Müslümanlara ve dünyanın özgür insanlarına zulüm ve zulüm karşısında güç veriyor." ifadelerine yer verildi.

Twitter üzerinden İngilizce konuşan halklara hitap eden İran Dışişleri Bakanı, "Milyonlarca Müslüman, İmam Hüseyin'in (a.s) şehadet yıl dönümünü andı." ifadesini kullandı.

Zarif'in attığı tweette, "Yüzyıllar boyunca, İmam Hüseyin'in (a.s) büyük fedakarlığının kutlanması, zulme direnmek için takipçilerinin kalplerinde yer etmiştir" belirtildi.