Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif, ABD'nin 'Tüm seçenekler masada' tehdidini eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamda, her daim tehdit olarak "Tüm seçenekler masada" ifadesini kullanan ABD yönetiminin tutumunu eleştirdi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "Bu söz basit bir ifadeyle orman kanununu uygulamak ve uluslararası hukukun temel ilkesi olan 'zorbalık kulanmama' ilkesini göz ardı etmek anlamına geliyor." belirtildi.

İran Hz. İmam Hüseyin (a.s) için yasa büründü

Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte, dünyadaki Şiiler, Hz. İmam Hüseyin için matem törenleri düzenliyor. İran'da çoğu bölgelerde törenler Muharrem'in 11. ve 12. günlerine kadar, bazı bölgelerde ise Safer ayının sonuna kadar devam ediyor. Aşura günü yasın doruk noktasıdır ve İran, Irak, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da resmi talildir.

İran gelenlinde her sene olduğu gibi Muharrem ayında özellikle Aşura gününde geneleksel Kerbela matem merasimi düzenleniyor. Fakat bu seneki törenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde farklı biçimde yapılıyor. Törenler internet ve özellikle sosyal medya platformları üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor.

Cumhrubaşkanı Ruhani, Muharrem ayında ülke genelinde Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni etkinliklerinin sağlık protokollerine uymak şartıyla yapılacağını duyurmuştu.

İran'da günlük Kovid-19 vaka ve vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 103 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1754 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 462'ye, vaka sayısının da 373 bin 570'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 759'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 321 bin 421'e ulaştığı bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten "Aşura günü" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinde Aşura günü ve Kerbela olayının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Zarif'in Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajda, ''Aşura'nın alevleri, Müslümanların ve dünyanın özgür insanlarının kalbinde asla sönmeyen tarihi bir derstir. Aşura Müslümanlara ve dünyanın özgür insanlarına zulüm ve zulüm karşısında güç veriyor." ifadelerine yer verildi.

Twitter üzerinden İngilizce konuşan halklara hitap eden İran Dışişleri Bakanı, "Milyonlarca Müslüman, İmam Hüseyin'in (a.s) şehadet yıl dönümünü andı." ifadesini kullandı.