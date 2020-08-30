Zarif, ABD'nin 'Tüm seçenekler masada' tehdidini eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamda, her daim tehdit olarak "Tüm seçenekler masada" ifadesini kullanan ABD yönetiminin tutumunu eleştirdi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "Bu söz basit bir ifadeyle orman kanununu uygulamak ve uluslararası hukukun temel ilkesi olan 'zorbalık kulanmama' ilkesini göz ardı etmek anlamına geliyor." belirtildi.

Trump rejiminin bu tehdidi kendi halkı için de kullandığını anlatan Zarif'in paylaşımında, "Bu onlar için bir uyarı olacak mı ? İnşallah." denildi.