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30 Ağu 2020 20:22

Zarif, ABD'nin 'Tüm seçenekler masada' tehdidini eleştirdi

Zarif, ABD'nin 'Tüm seçenekler masada' tehdidini eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamda, her daim "Tüm seçenekler masada" ifadesini kullanan ABD yönetiminin tutumunu eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamda, her daim tehdit olarak "Tüm seçenekler masada" ifadesini kullanan ABD yönetiminin tutumunu eleştirdi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "Bu söz basit bir ifadeyle orman kanununu uygulamak ve uluslararası hukukun temel ilkesi olan 'zorbalık kulanmama' ilkesini göz ardı etmek anlamına geliyor." belirtildi.

Trump rejiminin bu tehdidi kendi halkı için de kullandığını anlatan Zarif'in paylaşımında, "Bu onlar için bir uyarı olacak mı ? İnşallah." denildi.

News Code 1888810

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