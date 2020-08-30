  1. Spor
30 Ağu 2020 16:25

Messi, Kovid-19 testlerinin yapıldığı sağlık kontrolüne katılmadı

Messi, Kovid-19 testlerinin yapıldığı sağlık kontrolüne katılmadı

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yeni sezon öncesi takımdaki ilk toplanma olan sağlık kontrolüne katılmadı.

Barcelona takımı yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını 'Ciutat Esportiva' adlı tesislerinde yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne takım kaptanı olan  Messi gelmedi.

Tesis önünde bekleyen basın mensupları, futbolcuların ve teknik heyetin giriş ve çıkışlarını görüntülerken, Messi'nin gelmemesinin Barcelona'dan ayrılacağı iddialarını daha da kuvvetlendirdiği yorumları yapıldı.

Arjantinli futbolcunun, yarın yapılacak ilk antrenmana da katılması beklenmiyor.

Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, takımdan ayrılma talebini iletmişti.

Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon euro olan Messi'nin, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaştığı ileri sürülüyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1888801

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