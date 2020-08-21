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21 Ağu 2020 16:58

Messi ile ilgili ayrılık iddialarını güçlendiren haber

Messi ile ilgili ayrılık iddialarını güçlendiren haber

Barcelona'nın yaşayan efsanesi Lionel Messi için önemli bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın, yeni teknik direktör Ronald Koeman'a, "Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum" dediği iddia edildi.

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılıyor mu? Bu soru, bir Katalan radyosunun iddiası sonrası bir kez daha gündeme geldi.

Radyo, Arjantinli yıldızın yeni teknik direktör Koeman'a, "Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum" dediğini iddia etti.

Katalan ekibinin başına geçtiğimiz günlerde getirilen Hollandalı çalıştırıcı ise Messi'den övgüyle söz etmişti.

Ronald Koeman, "Messi, dünyanın en büyük futbolcusu ve takımdaki en büyük oyuncu. Onu takımda görmeyi çok istiyorum" açıklaması yapmıştı.

Arjantinli futbolcunun ismi, Manchester City, Inter ve Paris Saint-Germain ile anılıyor.

Kaynak: TRT Spor

News Code 1888585

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