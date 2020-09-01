Ruhani Özbekistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'e gönderdiği bir mesajda, Özbekistan Bağımsızlık Günü’nü tebrik ederek, İran ve Özbekistan'ın farklı alanlardaki ilişkilerinin iki halkın ortak çıkarları doğrultusunda daha da gelişmesini temenni etti.

Ruhani kaleme aldığı mesajda, "Kültürel ortaklıklar ve ortak çabalar, koronavirüs salgının yol açtığı bu durumda iki ülke arasındaki ilişlilerin artmasında önemli rol oynamıştır. İran ve Özbekistan'ın farklı alanlardaki ilişkilerinin iki halkın ortak çıkarları doğrultusunda daha da gelişmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Özbekistan hükümeti ve halkı için sağlık ve esenlikler diledi.