Ruhani, Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan Sooronbay Ceenbekov’a gönderdiği bir mesajda, Kırgızistan Bağımsızlık Günü’nü tebrik ederek, Tahran ile Bişkek’in politik, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni etti.

Ruhani mesajında, "İki ülkenin uygarlık ve kültürel bağlara dayanan ilişkilerinin iki halkın ortak çıkarları doğrultusunda daha da derinleşmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kutlama mesajında Kırgızistan hükümeti ve halkı için sağlık ve esenlikler dileyen Cumhurbaşkanı Ruhani, Kırgızistan'ın salgın sürecinden bir an evvel kurtulmasını temenni etti.