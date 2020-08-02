Zarif'ten Hırvat mevkidaşına tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yolladığı mesajda Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic R’dman'ın yeniden dışişleri bakanı olarak seçilmesini tebrik etti.

Zarif’in kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“İran ve Hırvatistan arasındaki çok iyi ilişkiler ve mevcut çeşitli kapasiteler nedeniyle, ikili ilişkilerin tüm siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da geliştirilmesini temenni ediyorum.”

Zarif, kutlama mesajında Hırvat mevkidaşı ve bu ülkenin halkı için sağlık ve esenlikler diledi.