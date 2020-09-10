Ruhani: Siyonistler bazı Müslüman ülkeleri kandırıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde serbest bölgelerde ulusal yatırım planlarının açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşakanı Ruhani burada yaptığı konuşmada geçmişte serbest bölgelere ticaret odaklı ve turizm odaklı olarak bakıldığını ancak hükümetin günümüzde bu bölgeri ithalat bölgeleri olmaktan ihracat bölgeleri haline getirmeye çalıştığını söyledi.

BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını eleştiren Ruhani, “Biz bugün hassas bir durumdayız. Bir yandan Siyonistler bölgemizde Filistin’e karşı daha duyarlı olmaları gereken Müslüman ve Arap ülkelerini komplo kurarak kandırıyor. Bir yandan da bazı dergilerde yeniden İslam’a ve Peygamber Efendimize (s.a.v) hakaret içeren eylemlerde bulunuyorlar” dedi.

Ruhani, “Bu son olaylar, günümüz dünyasında ülkemizi, menfaatlerimizi, İslam’ı ve değerlerimizi savunmamız gerektiği hassas bir durumda olduğumuz anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

“Ülkemizde ister Siyonist Rejimin Filistin’e karşı ister İslam’a yönelik her türlü komploya hassasiyet gösteriliyor” diyen Ruhani, “İran millet dünyaya mazlumları desteklediğini ve zorbalığa karşı durduğunu ilan ediyor” ifadesini kullandı.