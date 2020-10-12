Ruhani, İspanya Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İspanya Devlet Başkanı Kral VI. Felipe ve hükümetin Başbakanı Pedro Sanchez‎’e gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda bu ülkenin milli gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Kral VI. Felipe’ye gönderdiği tebrik mesajında, Tahran ve Madrid’in ileride ortak bağları güçlendirecek yakın ve tarihi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Ruhani’nin İspanay Başbakanı Pedro Sanchez‎’e gönderdiği mesaj da şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinden biri olan İspanya ile karşılıklı çıkarlara dayalı yapıcı etkileşim ve ilişkilerin genişletilmesi son yıllarda İran’ın önceliklerinden biri olmuştur.”

Ruhani tebrik mesajında İspanya halkı ve hükümeti için sağlık ve esenlikler dildedi.