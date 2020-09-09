  1. Türkiye
9 Eyl 2020 15:50

Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra Başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Şinzo Abe’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Görüşmede Abe’ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etti. 

Türkiye-Japonya arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi konusundaki kararlılığın yinelendiği görüşmede bu yönde atılacak somut adımlar ele alındı. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1889027

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