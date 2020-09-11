  1. Türkiye
11 Eyl 2020 13:51

Muharrem İnce halka "parti kuralım mı" diye sordu

Muharrem İnce halka "parti kuralım mı" diye sordu

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Muharrem İnce'nin il ziyaretleri devam ediyor.

Şırnak'ta programı kapsamında temaslarda bulunan Muharrem İnce'nin vatandaşlarla 'parti kurma' diyaloğu dikkat çekti. 

Görüntülerde Muharrem İnce'nin ziyaretlerini gerçekleştirdiği aracın içerisinden, kendisiyle konuşan vatandaşlara 'Parti kurayım mı?' diye sorduğu görülüyor. Vatandaşlar ise, Muharrem İnce'ye "Kurun, vallahi istiyoruz. Kimsemiz yok, kimse yardımcı olmuyor"  diye yanıt veriyor. 

İnce ardından, sorunlarını dinlediği vatandaşlara "Pandemi geçsin, geleceğim buraya, burada kalacağım" diyor. 

Kaynak: Haber Global

News Code 1889057

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