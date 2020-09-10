İran'dan terör gruplarına karşı geniş çaplı operasyon

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu hafta “devrim karşıtı terör gruplarına” yönelik bir dizi kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

İnsansız Hava Araçları (İHA), füzeler, tank, top ve obüslerle düzenlenen operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve yaralandığı belirtildi.

Ülkenin kuzeybatı sınırındaki devrim karşıtı terör gruplarına ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı tuzaklara el konulduğu ve karargahların imha edildiği aktarıldı.

Bu operasyonun, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerinin düzenlediği "en büyük operasyonlardan biri" olduğu ve "operasyonda devrim karşıtlarına ağır darbeler vurulduğu" ifade edildi.