İslam dünyası sözde barış planının gerçekleşmesine izin vermeyecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran'a gelen eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile görüştü.

İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Şemhani, ABD’nin güvensizlik ve ihtilaf yaratma politikasına değinerek, buna karşı koymak için bölgedeki ülkelerin birleşip ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"ABD, Siyonist Rejim’in güvenliğini korumak ve bu sahte rejimin Arap ve İslam ülkeleri üzerindeki egemenliğini sağlamak amacıyla bölge ülkelerini zayıflatmak için kapsamlı çabalara başvurmuştur” diyen Şemhani, işgalci rejimin sözde barış planı ile Büyük Orta Doğu Projesi’ni (BOP) gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Şemhani, İslam dünyasının menfaatlerini, Filistin davasını ve Kudüs'ün özgürleştirilmesini geçici heveslerine feda eden hain liderlere seslenerek, "İslam dünyası haince hazırlanan bu tehlikeli planın gerçekleşmesine asla izin vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Şemhani, "Hiç şüphesiz, Şehit General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve direniş cephesinin diğer kıymetli şehitlerin temiz kanları bölgede ABD ile Siyonist Rejim'in kökünü kazıyacaktır" diye konuştu.

Maliki de bu görüşmede İran'ın terörizmle mücadelesini takdir ederek, İran ve Irak'ın bölgesel ve uluslararası konulardaki çabalarının önemine değindi.

Eski Irak Başbakanı el-Maliki bugün İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de görüşmüştü.

Galibaf, Maliki ile yaptığı görüşmede bölgedeki bazı Arap devletlerin işgalci rejim ile yaptığı anlaşmayı eleştirerek, "Başta Müslüman ülkeler olmak üzere ülkelerin üst düzey yetkilileri görevlerini iyi bir şekilde yerine getirirse, düşmanların komploları sonuçsuz kalacaktır." dedi.

Galibaf, "Şu anda bazı ülkelerin sultacı güçlerin baskısı altında Siyonist Rejim’le normalleşme anlaşmasına zorlandığı görülmektedir. Onların milletleri dikkate alınmalı, çünkü zorba güçlerin egemenliğini kabul etmiyorlar." açıklamasını yaptı.

Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için aldığı kararı takdir eden Galibaf, bu kararı “önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

Görüşmede Maliki de, İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine direniş cephesi ve Irak'a sürekli şekilde verdiği desteğinden ve bölge güvenliği ve istikrarına katkısından dolayı teşekkür etti.