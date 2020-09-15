Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran: General Süleymani suikastını ne unutacağız ne de affedeceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerikan medyasında yayımlanan İran'la ilgili önyargılı bir rapordaki iddialara tepki gösterdi.

Said Hatipzade, “ABD yetkililerine, uluslararası düzeyde İran karşıtı bir ortam yaratmak için çürümüş yöntemlere başvurmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tür asılsız iddialar, Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü istihbarat savaşının bir parçasıdır. Washington’un ABD başkanlık seçimleri öncesinde İran karşıtı suçlamalara başvurması ve aynı zamanda İran halkı üzerindeki baskıyı artırmak için BM Güvenlik Konseyi’ndeki mekanizmaları kötüye kullanma baskısı tahmin edilirdi. Ancak gelecekte de devam etmesi muhtemel olan bu tür karalama kampanyası kesinlikle sonuçsuz kalacak ve Washington'un İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı süregelen başarısızlıkları listesine eklenecek.”

Bunlara ilave olarak Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti, Şehit General Süleymeni suikastını uluslararası hukuk çerçevesinde takip etmeye devam edecektir. Bu suikastı ne unutacağız ne de affedeceğiz." diye konuştu.

İran: Pars-1 uydusunun son denemesi tamamlandı

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İran'ın en gelişmiş uzaktan algılama uydusu "Pars-1"in son denemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Azeri Cehromi, söz konusu uydunun önümüzdeki hafta İran Uzay Ajansı'na teslim edileceğini belirterek, "Bundan sonra İran Uzay Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, 'Nahid-2" telekomünikasyon uydusunun yapımı için çalışma başlatacak" dedi.

BAE ve Bahreyn, Siyonist Rejim'le anlaştığı için pişman olur

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bölgedeki iki Arap ülkesinin ABD'nin talimatı üzerine Siyonist Rejimi tanıma konusundaki yanlış ve tehlikeli eyleminin ardından, İslam dünyasında bu iki ülkeye karşı muhalefet dalgası yükseldi” dedi.

“Hiç kuşkusuz bazı gerici Arap ülkelerinin Siyonist Rejim ve ABD ile olan son eylemleri başarılı olamaz ve pişman olurlar" diyen Velayeti, “İslam dünyasının düşmanları bölgedeki gerici ülkelerin ister kararlarından geri çekilsin ister çekilmesin Siyonist Rejimin dünya milletleri arasında yeri olmayacağını bilmelidir” ifadelerinde bulundu.

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi attığı kışkırtıcı tweetleri nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Almanya’nın Tahran Büyükelçisinin diplomatik kurallara uymayan eylemini kınayan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Siyasi İşler Genel Müdürü, bunu İran’ın içişlerine 'müdahale' olarak nitelendirdi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 156 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 23 bin 313'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 619 artarak, 404 bin 648'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 798'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 348 bin 013 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.