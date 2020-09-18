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18 Eyl 2020 13:34

İYİ Partili Yokuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı

İYİ Partili Yokuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan haberer göre, İYİ Partili vekil Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi ile Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin evde izole olarak yapılmasına karar verdiklerini aktaran Yokuş, şunları söyledi:

"Son bir hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizleri mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun."

News Code 1889200

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