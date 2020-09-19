Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yeniden açılıyor

AA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Musul kent merkezinde faaliyete geçen Türkiye Vize Başvuru Merkezini ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

IŞİD'in kenti ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kapalı olan konsolosluğun yeniden açılmasına ilişkin bilgi veren Küçüksakallı, gelinen aşama hakkında şunları aktardı:

"Başkonsolosluk için bina kiraladık. Onarım ve güvenlik projelerimizi hazırladık. Bu çalışmalar son aşamasına geldi. Ancak her yerde olduğu gibi koronavirüs salgını iş süreçlerini yavaşlattı. Ülkemizle Musul arasındaki yolları yeniden açıyoruz. Şimdi, Türkiye Maarif Vakfı ilk adımını attı. TİKA, Ticaret Ateşeliği, Kızılay gibi resmi kurumlar bunu takip edecektir.

Özel sektör ve yatırımcılar bu yolu izleyecektir. Musul’un yeniden ayağa kalkması için Türkiye resmi ve özel sektör kuruluşlarıyla destek olmaktadır. Bu tarihi bir sorumluluktur. Bir bakıma Musul açılımı başlattık. Bunun önümüzdeki dönemde ivme kazanacağına inanıyorum.”