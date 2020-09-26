Ülkeler nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyayı desteklemeli

İran Dışişleri Bakanlığı, "Dünya Nükleer Silahların İmha Günü" münasebetiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Nükleer Silahların İmha Günü, uluslararası toplumun bir kez daha nükleer silahsızlanmayı öncelik olarak gördüğüne bağlılığını vurgulaması için bir fırsattır. Hiçbir ülkenin kitle imha silahlarına sahip olmadığı barışçıl ve güvenli bir dünyaya inanıyoruz" ifadesine yer verdi.

Bakanlığın attığı tweette ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Nükleer Silahların İmha Günü, her türlü kitle imha silahlarına muhalefetimizi bir kez daha ifade etmemiz için bir fırsattır. Ne yazık ki, ABD rejiminin uluslararası anlaşmaları göz ardı etmesi ve yeni nükleer silahlar geliştirme planları, dünyayı yeni bir silahlanma yarışına yaklaştırmıştır"

Siyonist Rejimin bölgedeki en büyük tehdit olduğuna vurgu yapan bakanlığın paylaşımında ilaveten, "Bölgemizde ise İsrail rejimi onlarca nükleer başlık taşıyan füzeleri ile barış ve güvenlik için hala en büyük tehdit olmaya devam etmektedir ve ABD'nin desteğini arkasına alarak Ortadoğu'nun nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge olmasını engelliyor. Sorumlu ülkeler, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyayı desteklemelidir" denildi.