İran'dan Avrupa Birliği'ne çifte standart tepkisi

Parstoday'de yer alan habere göre, AB üyeleri dün BM insan hakları konseyi toplantısında İran'ı insan hakları ihlalleriyle suçlayan taraflı bir bildiri yayınladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise AB'nin İnsan Hakları Konseyi bildirisine tepki göstererek, bu bildirinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu çifte standardın, insan haklarını desteklediklerini iddia eden ülkelerin dürüst olmadıklarını ve bu kavramı siyasi olarak kullandıklarını gösterdiğini söyledi.

Hatipzade, insan hakları mekanizmasının her türlü suistimalini ve İran'ın içişlerine müdahaleyi kabul edilemez olarak nitelendirdi ve bazı Avrupa ülkelerinin, bizzat kendileri ve müttefiklerinin en büyük insan hakları ihlallerine karşı kayıtsız ve sessiz kalmasının yeni bir şey olmadığını vurgulayarak ''Bu ülkeler savunmasız Yemenlileri öldürmek için Suudi Arabistan'a ve bölgesel diktatörlere milyarlarca dolarlık silah satmak için birbirleriyle yarışıyorlar.'' dedi.

İranlı Sözcü, protestoculara yönelik baskıların, siyahilerin öldürülmesi, azınlıklar ve özellikle de Müslümanların katledilmesi, mahkumlara zulmedilmesi ve birlik sınırlarında göçmenlere yönelik baskıları yasal saydıklarını, ancak bunun aynısının diğer ülkelerde suç teşkil ettiğini ve mahkeme tarafından insan hakları ihlali olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

İranlı yetkili, Avrupa Birliği içinde niyetlerini ortaya koymaya çalışan bazı Avrupa hükümetlerine, kendi aralarında ve bölgesel müttefiklerinin insan haklarını iyileştirme arayışını ciddi bir gündeme getirme tavsiyesinde bulundu.