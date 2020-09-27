Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD'nin bölgedeki varlığı güven ve istikrar ortamını bozuyor

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ile Bağdat ilişkileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Irak'ı dost olarak gördüklerini ve muhtelif zamanlarda destek için hazır bulunduklarını belirten Ruhani, "Bunun en iyi örneği IŞİD'in terör saldırıları esnasında Irak'a yaptığımız yardımlardır." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Şii, Sünni ve Kürtler arasındaki ilişkilerin iyi olmasını temel bir ilke olarak gördüklerini aktaran Ruhani, şunları kaydetti:

"Irak'ın içişlerine ve Iraklı gruplar arasındaki ilişkilere hiçbir zaman müdahale etme peşinde olmadık . Ülkelerinin güvenliği ve gelişmesi için daima Iraklılar arasındaki iyi ilişkilerden yana olduk."

ABD silahlı güçlerinin Irak, Afganistan ve Fars Körfezi'nde bölgenin güvenliği ve istikrarına zarar verdiğini savunan İran Cumhurbaşkanı, "ABD'nin bölgeden çıkarılması için çaba göstermek sadece bizim değil, ABD'lilerin bulunduğu tüm ülkelerin görevidir. Irak Meclisi'nin ABD güçlerinin çıkarılması için aldığı karar olumlu bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan Avrupa Birliği'ne çifte standart tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise AB'nin İnsan Hakları Konseyi bildirisine tepki göstererek, bu bildirinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu çifte standardın, insan haklarını desteklediklerini iddia eden ülkelerin dürüst olmadıklarını ve bu kavramı siyasi olarak kullandıklarını gösterdiğini söyledi.

Hatipzade, insan hakları mekanizmasının her türlü suistimalini ve İran'ın içişlerine müdahaleyi kabul edilemez olarak nitelendirdi ve bazı Avrupa ülkelerinin, bizzat kendileri ve müttefiklerinin en büyük insan hakları ihlallerine karşı kayıtsız ve sessiz kalmasının yeni bir şey olmadığını vurgulayarak ''Bu ülkeler savunmasız Yemenlileri öldürmek için Suudi Arabistan'a ve bölgesel diktatörlere milyarlarca dolarlık silah satmak için birbirleriyle yarışıyorlar.'' dedi.

İranlı yetkili, Avrupa Birliği içinde niyetlerini ortaya koymaya çalışan bazı Avrupa hükümetlerine, kendi aralarında ve bölgesel müttefiklerinin insan haklarını iyileştirme arayışını ciddi bir gündeme getirme tavsiyesinde bulundu.

Ruhani: Sorunların doğru adresi Washington'daki Beyaz Saray

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

İran halkının sorunlarının ana kaynağının Siyonizm, gericilik ve Amerika olduğunu anlatan Ruhani, “Suçlu Beyaz Saray’da. Bu cinayetin komutanı da Amerika Birleşik Devletleri'nde. ABD'nin İran halkına karşı suç işlediğini bilin. Hiç şüphesiz bir gün ABD hükümeti teslim olacak ve İran milletinin önünde diz çökecek. İran halkının muzaffer olacağından hiç şüphem yok." dedi.

Ülkeler nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyayı desteklemeli

İran Dışişleri Bakanlığı, "Dünya Nükleer Silahların İmha Günü" münasebetiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Nükleer Silahların İmha Günü, uluslararası toplumun bir kez daha nükleer silahsızlanmayı öncelik olarak gördüğüne bağlılığını vurgulaması için bir fırsattır. Hiçbir ülkenin kitle imha silahlarına sahip olmadığı barışçıl ve güvenli bir dünyaya inanıyoruz" ifadesine yer verdi.

Siyonist Rejimin bölgedeki en büyük tehdit olduğuna vurgu yapan bakanlığın paylaşımında ilaveten, "Bölgemizde ise İsrail rejimi onlarca nükleer başlık taşıyan füzeleri ile barış ve güvenlik için hala en büyük tehdit olmaya devam etmektedir ve ABD'nin desteğini arkasına alarak Ortadoğu'nun nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge olmasını engelliyor. Sorumlu ülkeler, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyayı desteklemelidir" denildi.

İran'da 372 bin 051 COVID'li hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 172 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 25 bin 394'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 204 artarak, 443 bin 086'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 041'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 372 bin 051 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.