İran'dan Suudi Arabistan Kralı'nın iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüs Sait Hatipzade, Suudi Arabistan kralı’nın İran karşıtı son iddialarına tepki göstererek, “Bölgedeki terör gruplarının düşünce kaynağı ve terörizmin ana mali ve lojistik sponsoru olan Suudi Arabistan, uzun yıllardır gerçeklerden kaçmak ve işlediği cinayetlerin sorumluluğunu üstlenmemek için projeksiyon politikasını gündeme getirmiştir” dedi.

Sait Hatipzade, “Riyad’ın, ABD'nin İran’a karşı başarısız olan azami baskı politikasını sürdürmek için Washington'u desteklemesi ve Siyonist Rejim’le ilişkileri genişletme çabası onlar için işe yaramadı, aynı zamanda Suudi Arabistan’ı Arap ülkeleri arasında düşük bir varlık haline getirdi” ifadelerinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerine şöyle devam etti:

“Suudi Arabistan, Yemen’deki sürekli saha ve siyasi yenilgileri için diğer ülkeleri suçlayarak Yemenli kadınlara ve çocuklara karşı işlediği cinayetlerin sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor.

İran bölgedeki sorumlu yaklaşımı doğrultusunda, Suudilerin bölgeye pahalıya mal olan yanlış hesaplamaları konusunda dünyayı defalarca uyardığını belirten Hatipzade, ayrıca İran'ın komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve bölgede diplomatik süreçleri güçlendirmekten yana olduğunu söyledi.