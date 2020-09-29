Ayetullah Sistani’nin bilgeliği sayesinde IŞİD yenildi

Tuğgeneral İsmail Kaani, kutsal savunma dönemi (İran-Irak savaşı) gazileriyle yaptığı görüşmede son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Irak’ta IŞİD terör örgütü ve tekfirci teröristlere karşı yürütülen mücadeleye değinen Tuğgeneral Kaani, “Irak’taki büyük dini merciliğin bu ülkenin güvenliğini sağlamak ve bağımsızlığını korumakta çok önemli ve kader belirleyici rolü vardı. Bu rol tarihte kalıcı ve yol gösterici olacaktır” dedi.

Amerika, Siyonistler ve Suudilerin komploları karşısında Irak halkının birliğinin korunması ve IŞİD’e karşı gösterilen direnişin Ayetullah Sistani’nin bilgeliği ve önemli rolü sayesinde gerçekleştiğini belirten Tuğgeneral İsmail Kaani, Ayetullah Sistani’nin Irak’taki dini merciliğin gücü ve onuru olduğunu ifade etti.