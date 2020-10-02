Haşdi Şabi: Irak'ta teröre karşı mücadeleyi sürdüreceğiz

Irak basınına göre, Haşdi Şabi Genelkurmay Başkanı Abdulaziz el-Muhammedavi, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Haşdi Şabi Genelkurmaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu görüşmede ülkedeki güvenlik durumu ile bazı bölgelerde güvenliği ve istikrarı yok etmeye çalışan IŞİD kalıntılarına karşı mücadelenin ele alındığı belirtildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu görüşmede El-Muhammedavi BM temsilcisine Haşdi Şabi’nin Irak hükümetine bağlı resmi bir kurum olduğunu ve silahlı kuvvetler başkomutanlığının emriyle hareket ettiğini hatırlattı.

Haşdi Şabi’nin terörizmle mücadele ve yerlerinden edilmiş ailelerin evlerine geri dönüşünü sağlama konusundaki çabalarını sürdüreceğini kaydeden El-Muhammedavi, Irak'taki mülteci durumuna son vermek için güvenlik ve hizmet sunma alanında geniş kapsamı çalışmalar başlatacakalrını anlattı."

Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani, son günlerde BM Irak Özel Temsilcisi'ni Necef’teki evinde kabul etmişti.