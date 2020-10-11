Asaib-i Ehli Hak Hareketi'nden Sincar anlaşmasına tepki

Al-Fırat News'un haberine göre, Irak Asaib-i Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Hazali, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile merkezi Irak hükümeti arasında imzalanan Sincar anlaşmasına tepki gösterdi.

Kays el-Hazali, Bağdat hükümeti ile IKBY yetkilileri arasındaki Sincar anlaşmasının siyasi sürecin ve seçim uzlaşmalarının bir parçası olduğunu duyurdu.

El-Hazali,”Ezidiler şimdiye kadar çok acı çektiler ve anlaşılan bu anlaşmayla çileleri devam edecektir” dedi.

Sincar anlaşmasına göre, Sincar'da idari ve güvenlik alanlarında yeniden yapılandırmaya gidilecek.

Yeni bir kaymamakın seçileceği Sincar'da diğer idari birimlerde yeni atamalar gerçekleştirilecek.

Güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyon şeklinde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların Sincar dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma kapsamında, IKBY ve Irak işbirliğiyle kapsamında 2 bin 500 güvenlik gücü ataması yapılacak.

Anlaşma kapsamında ayrıca, Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Erbil ile arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.