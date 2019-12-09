Asaib-i Ehli Hak Hareketi'nden ABD, Suudi Arabistan, BAE ve Siyonist rejime uyarı

Irak Asaib-i Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Hazali, yaptığı bir konuşmada ABD, Siyonist rejim, BAE ve Suudi Arabistan’ı uyardı.

El-Hazali bu ülkeleri Iraklıların kanının dökülmesinde rolleri olduğu için ağır bedel ödeyeceklerini söyledi.

ABD’nin Iraklı yetkililere yönelik yaptırımlarına değinen el-Hazali, “ABD, hükümet karşıtı gösteriler sırasında sivilleri öldürdüğümüz veya bastırdığımız iddiasıyla bize yaptırım uygulamaktadır" dedi.

ABD ile Siyonist rejimin Irak’taki son protestolarda Iraklıların kanının dökülmesinde parmağı olduğunu belirten el-Hazali “Şu an ABD, siyonist rejim, BAE ve Suudi Arabistan’ın yaptıkları kötü eylemleri için ağır bedel ödemesinin zamanı gelmiştir” ifadelerinde bulundu.

ABD geçenlerde Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında sivillerin ölümünde rolleri olduğu iddiasıyla Haşdi Şabi ve Asaib Ehli'l Hak grubundan 3 lideri yaptırım listesine almıştı.