ABD'nin övgüyle gösterdiği askeri hareketleri boştur

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün Tahran'da harp okulları öğrencileri için düzenlenen ortak askeri mezuniyet töreninde konuşma yaptı.

Tümgeneral Bakıri, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını eleştirerek, "Amerika'nın son dönemlerdeki başarısızlıkları, düşmanın hezimetinin bir parşasıdır. Büyük Şeytan'ın öfkesi ve övgüyle gösterdiği askeri hareketleri ve uğraşları boştur." dedi.

Bazı Arap ülkelerinin Siyonist Rejimle normalleşme anlaşması imzalamasını “ihanet” olarak nitelendiren Tümgenral Muhammed Bakıri, “Onların bu bututumu Hak Cephesi'nin üstünlüğü konusunda hiçbir şüphe uyandırmayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.