İran, yaptırımlarda dahli olan ABD'liler hakkında soruşturma başlatacak

İran Yargı Erki İnsan Hakları Kurulu Genel Sekreteri Ali Bakıri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran halkına karşı uygulanan zalimce ve insanlık dışı yaptırımlarda dahli olan 45 Amerikalı gerçek ve tüzel kişinin adının adli soruşturma başlatılması için Tahran Savcılığı'na sunulduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

Bakıri, Yargı Erki'nin İran milletinin haklarını ihlal edenler hakkındaki soruştuma sürecini var gücüyle takip edeceğini kaydetti.

2018 yılında ABD hükümeti, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekildikten sonra Tahran karşıtı yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.