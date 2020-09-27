İran: ABD'nin desteği kesilirse Siyonist Rejim çöker

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, dün gece konuk olduğu devlet televizyonunda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bölgedeki gerici rejimlerin Siyonist Rejim’le vardığı normalleşme anlaşmaları hakkında Tümgeneral Bakıri, şunları kaydetti:

“BAE, son bir iki yılda farklı mesajlar göndererek, Suudi Arabistan gibi olmadığını ve bizimle dost olmak istediğini duyurdu. Ancak bizim krallarının iddiasının aksine Suudi Arabistan’la da ilişki kurmak için bir sorunumuz yoktu. Aslında onlar bunu reddediyorlar.

BAE’nin, Filistinlileri öldürmek ve Yemen halkına yardımları önleme konusunda Siyonist Rejim’le ilişkili olduğunu açıklaması, İran ulusuna karşı siber ve psikolojik operasyonlar yapmak için imkan sağlama anlamına gelir."

Tümgeneral Bakıri, “Eğer Siyonistler bölgeye adım atarak ulusal güvenliğimize en ufak bir zarar verecek bir şey yaparsa, onlarla düşmana yaptığımız gibi davranacağız." dedi.

Bunlara ilave olarak Tümgeneral Bakıri, "ABD ve Batı’nın Siyonist Rejime verdiği siyasi ve ekonomik destekleri kesilirse, bu rejim çöker." diye konuştu.