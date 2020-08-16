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16 Ağu 2020 16:00

İran'dan BAE'ye 'Siyonist Rejim kararını yeniden gözden geçir' çağrısı

İran'dan BAE'ye 'Siyonist Rejim kararını yeniden gözden geçir' çağrısı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, BAE’nin Siyonist Rejim ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bölgede herhangi bir olası gerginliği onlardan göreceğiz” dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, BAE ve Siyonist Rejim arasında imzalanan anlaşmaya tepki göstererek, “Bir Arap ve İslam ülkesi olan BAE’nin Filistin halkının yerinden edilmesine sebep olan Siyonist Rejim ile siyasi ve ekonomik ilişki kurması kabul edilmez” dedi.

Tümgeneral Bakıri, “İran milleti ve silahlı kuvvetlerinin bu komşu ülkeye bakışı ve tutumu temelden değişecektir. Fars Körfezi bölgesinde herhangi bir olay yaşanırsa ve İran’ın ulusal güvenliğine zarar verilirse bunu BAE’den göreceğiz” ifadelerinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ilaveten, “BAE’ye geç olmadan bu kararı yeniden gözden geçirmesini ve bölgenin ve ülkesinin güvenliğine zarar verecek olan bu yoldan dönmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

News Code 1888473

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