İran'dan BAE'ye 'Siyonist Rejim kararını yeniden gözden geçir' çağrısı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, BAE ve Siyonist Rejim arasında imzalanan anlaşmaya tepki göstererek, “Bir Arap ve İslam ülkesi olan BAE’nin Filistin halkının yerinden edilmesine sebep olan Siyonist Rejim ile siyasi ve ekonomik ilişki kurması kabul edilmez” dedi.

Tümgeneral Bakıri, “İran milleti ve silahlı kuvvetlerinin bu komşu ülkeye bakışı ve tutumu temelden değişecektir. Fars Körfezi bölgesinde herhangi bir olay yaşanırsa ve İran’ın ulusal güvenliğine zarar verilirse bunu BAE’den göreceğiz” ifadelerinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ilaveten, “BAE’ye geç olmadan bu kararı yeniden gözden geçirmesini ve bölgenin ve ülkesinin güvenliğine zarar verecek olan bu yoldan dönmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.