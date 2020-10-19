Bahreyn'de İsrail ile yapılan anlaşmalar protesto edildi

Bahreyn'de muhalif TV kanalı Lülüe'nin haberine göre, başkent Manama'da Siyonist heyetinin ülkeye ilk ziyareti ve Tel Aviv'in Al Halife rejimi ile imzaladığı normalleşme anlaşması protesto edildi.

Lülüe TV kanalı Twitter hesabından, Siyonist heyetinin ziyaretiyle eş zamanlı düzenlenen gösteride vatandaşların "Normalleşme ihanettir, halkı ezmektir" şeklinde pankartlar taşımasına ilişkin fotoğraf paylaştı.

"Siyonistlerle yapılan anlaşmalar geçersizdir", "İsrail yıkılsın, Siyonistler çıkın toprağımızdan, anlaşmalarınız geçersiz" yazılı pankartlar taşıyan Bahreynliler, Al Halife rejiminin kararına karşı oldukarını gösterdileri.

Vifak Ulusal Derneği de daha önce yayınladığı yazılı açıklamada normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, Bahreyn rejiminin tek taraflı olarak anayasaya ve ulusal egemenliğe aykırı anlaşmalar ve kararlar aldığını bildirmişti.