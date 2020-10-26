İran Genelkurmay Başkanı'ndan 'ABD ile müzakere' açıklaması

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri bugün sabah saatlerinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek, İran, başkalarının topraklarına göz dikmeden yalnızca dini görevleri temelinde hedeflerine doğru ilerliyor” dedi.

Nükleer anlaşmaya dair Tümgeneral Bakıri, “İran son dönemde nükleer konusunda dünya ile anlaştı ve yaptırımların azaltılması ve kaldırılmasından yararlanmak için bazı nükleer faaliyetlerini azaltmayı kabul etti. Tüm dünya İran’ın taahhütlerine tamamen bağlı olduğunu kabul ediyor, ancak terörist ve cani ABD'nin nükleer anlaşma ilhalleri son bulmuyor” ifadelerinde bulundu.

İran’ın tüm taahhütlerini yerine getirmesine rağmen ABD'nin nükleer anlaşmadan çıktığını ve İran milletine yeniden yaptırım ve baskı uyguladığını belirten Tümgeneral Bakıri, “Düşmanın amacı, İran milletinin ABD'nin dayattığı strateji ve politikaları kabul etmesidir. Görünüşte İran'ı müzakere masasına oturtmak olsa da, sonucu önceden belirlenmiş bir masadır ve bu, İran halkının cani ABD'nin iradesine teslim olması anlamına geliyor. Bu İslam Devrimi'nin hedeflerine ve yaklaşımına asla uymayan bir taleptir.” şeklinde konuştu.

“İran tam bir yıl bekledi, ancak düşman sözüne geri dönmedi. Bu nedenle geçen yıl aktif bir direniş yaklaşımı ve stratejisi benimsedik” diyen Tümgeneral Bakıri sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran milleti üzerindeki baskılar ağır olsa da, stratejik düzeyde önemli başarılar elde ettik. İran milleti diz çökmedi, ham petrol satışlarına olan bağımlılık azaldı ve halkımızın özgüveni arttı. İran halkı bu tehditleri ve baskıları fırsata çevirmeyi başardı."