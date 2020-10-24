Hamas'tan Sudan'ın İsrail kararına sert tepki

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) dün yaptığı açıklamada Sudan'ın siyonist işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme kararını sert bir dille kınadı. Hamas açıklamasında bu kararın Sudan'ın halkına, tarihine, konumuna ve Filistin davasına ve direnişine destek vermiş bir devlet olarak kimliğine yakışmadığını dile getirdi.

Hamas açıklamasında; "Bu aşağılayıcı ve utanç verici normalleştirme kararına karşı kınamamızı, tepkimizi ve tiksintimizi dile getiriyoruz." dedi.

Açıklamada; "Kahraman Filistin halkımız ve onunla birlikte bütün Arap ve İslam toplumları ve dünyanın bütün özgürleri Sudan hükümetinin siyonist düşmanla ilişkileri normalleştirmeyi kabullenmesi haberini büyük bir şok, kınama ve tepki ile karşılamıştır." ifadesine yer verildi.

Hamas açıklamasında Sudan halkını da, iddia ettikleri gibi istikrar ve açılım getirmesi söz konusu olmayan bu utanç verici kararı reddetmeye çağırdı. Açıklamada bu kararın tam aksine daha fazla bölünmeye, sıkıntıya ve kayba neden olacağı, vurgulanarak; "bu karar halklarımızın ve ümmetimizin imkanlarına siyonist işgalin daha fazla hakim olmasına fırsat verecektir" denildi.

Hamas'ın açıklamasında bu kararın ümmetin çıkarlarına daha büyük bir darbe vuracağı, saflarının bölünmesine neden olacağı, en başta da bizzat Sudan'ın kendisinde bölünmeye yol açacağı dile getirildi.

Hamas köklü Sudan halkını normalleştirmenin bütün şekillerine karşı savaşmaya, bu suçlu düşmanla her ne şekilde olursa olsun ilişki kurulmasını kabul etmemeye çağırdı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi