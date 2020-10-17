Devrim Lideri'nin huzurunda Hz. İmam Rıza (a.s) için matem merasimi

Bugün hicri kameri takvimle 29 Safer 1442, Ehl-i beytin 8'inci imamı, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

Bu sene İran'da Hz. İmam Rıza (a.s) için matem töreni etkinlikleri korona salgını nedeniyle sağlık protokollerine uymak şartıyla yapılıyor.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde İmam Rıza (a.s) için düzenlenen matem törenine katıldı.

Korona tedbirleri nedeniyle vatandaşların katılımı olmadan gerçekleşen törende Hüccet-ül İslam Abidini bir konuşma yaptı. Mersiyehan Mahmud Kerimi de İmam Rıza (a.s) için ağıt okudu.