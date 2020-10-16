İslam Devrimi Lideri matem törenine iştirak etti

Yüce İslam Peygamberi Hazeret-i Muhammed'in (sav) vefatı ve pak torunlarından İmam Hasan'ın (as) şehadetinin yıldönümü dolaysıyla bugün İran mateme büründü.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde Peygamber Efendimizin (sav) vefat yıldönümü ve İmam Hasan'ın (as) şehadet yıldönümü için düzenlenen matem törenine iştirak etti.

Korona tedbirleri nedeniyle vatandaşların katılımı olmadan gerçekleşen törende Hüccet-ül İslam Kaşani, Hazreti Muhammed (sav) ve İmamlar hakkında bir konuşma yaptı.