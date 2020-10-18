Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, son iki günde Ormara ve Kuveyte'de Pakistan ordu askerlerine düzenlenen saldırıları kınayarak, Pakistan milleti ile hükümetine taziyelerini bildirdi.

Hatibzade, terörizmin tüm şekillerini reddederek, tüm bölge ülkelerinin terörizmi işleyenler, örgütleyenler, destekleyenler ve mali finans sağlayanlarla sürekli mücadeleye vurgu yaptı.

Devrim Lideri'nin huzurunda Hz. İmam Rıza (a.s) için matem merasimi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde İmam Rıza (a.s) için düzenlenen matem törenine katıldı.

Korona tedbirleri nedeniyle vatandaşların katılımı olmadan gerçekleşen törende Hüccet-ül İslam Abidini bir konuşma yaptı. Mersiyehan Mahmud Kerimi de İmam Rıza (a.s) için ağıt okudu.

Dışişleri Bakanı Zarif Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, geçen ayda Irak Dışişleri Bakanı ile beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği Tahran ziyareti de konuşuldu.

Sağlık Bakanlığı: Bugüne kadar toplam 423 bin 921 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 253 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 103 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 123'e, vaka sayısının da 526 bin 490'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 721'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 423 bin 921'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 4 milyon 482 bin 263 kişiye test yapıldığını dile getirdi.