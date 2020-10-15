İran'da 418 bin 54 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 256 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 29 bin 605'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 616 artarak, 517 bin 835'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 671'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 418 bin 54 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.