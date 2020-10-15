  1. İran
15 Eki 2020 14:40

İran'da 418 bin 54 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 418 bin 54 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 418 bin 54 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 256 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 29 bin 605'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 616 artarak, 517 bin 835'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 671'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 418 bin 54 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1889800

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