İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs hastalığını yenenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 279 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 29 bin 349'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 830 artarak, 513 bin 219'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 609'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 414 bin 831 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.