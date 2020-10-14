  1. Toplum
14 Eki 2020 14:47

İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs hastalığını yenenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs hastalığını yenenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 279 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 29 bin 349'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 830 artarak, 513 bin 219'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 609'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 414 bin 831 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1889787

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler