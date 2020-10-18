Ayetullah Mekarim Şirazi'den 'Dağlık Karabağ' mesajı

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Mekarim Şirazi, Dağlık Karabağ'daki olaylara ilişkin bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Merkarim Şirazi'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Dağlık Karabağ'daki kaygı verici haberler yine de dikkatleri İslam dünyasının bu bölgesine çekti. Yıllar önce bu bölgeye yapılan zalimce işgalden sonra yeniden savaş ateşi alevlendi ve o topraklardaki masum Müslümanların kanı döküldü. Bir kısmı ise evlerinden edildi. Yaşananların sorumluluğu ilk müsebbibi olan işgalcilere aittir.

Tüm Müslümanların Dağlık Karabağ bölgesinin kurtuluşunun yanı sıra Filistin gibi diğer İslam topraklarının işgalden kurtuluşunu desteklemesi gerekiyor ve biz de bu desteği vurguluyoruz.

Herhangi bir arabuluculuk, müzakere ve karar alma süreci bu bölgenin tamamen özgürleşmesine ve İslam dünyasına geri dönmesine yol açmalıdır."

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne hitap eden Ayetullah Mekarim Şirazi, o ülkeden İslam topraklarında kan döken, fitne çıkaran, işgalcilik ve yağmacılık yapanlardan yardım almak yerine hakiki dostlaryla Azerbaycanlıların haklarını aramasını istedi.

Hristiyan dünyasına da seslenen Ayetullah Mekarim Şirazi'nin mesajında, "Başta Hz. İsa (as) olmak üzere tüm kutsal kitapların ve tüm peygamberlerin öğretilerinde zulümden uzak durma ve mağdurlara yardım etme gibi konular yer alıyor. Dolayısıyla tüm Hristiyanlar, zulüm ile işgalcilik suçundan arındırılması ve mu’minler ve tanrıya tapanların kalplerini birbirine yakınlaştırılması için Ermeni hükümetine görevlerini yerine getirmesini tavsiye etmeli. Ayrıca eziyet ve zulüm yapmanın sonuçları konusunda onları uyarmalı." belirtildi.