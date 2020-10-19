İran Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye "Karabağ" çağrısı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

Tuğgeneral Hatemi, İran'a uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına dair, "Silah ambargosunun sona ermesi, ihtiyacımız olan silahların alımı ve silah ihracatı için önemli bir fırsattır.” dedi.

İran’ın yeni süreç için Rusya ve Çin ile askeri anlaşmaları olduğunu aktaran Tuğgeneral Hatemi, şöyle devam etti:

"Fakat bölgeyi barut fıçısına çevirecek bir silahlanma yarışı istemiyoruz. Bölgede barış ve istikrar sağlama konusunda Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerle askeri ve güvenlik anlaşmaları imzalamaya hazırız."

Tuğgeneral Hatemi, Karabağ’dan İran topraklarına düşen roketlere ilişkin, “Ülkenin sınır bölgelerinin güvenliği konusunda Ermenistan ve Azerbaycan'a resmi uyarılarda bulunduk.” ifadesini kullandı.

İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderildiği yönündeki iddialara dair Tuğgeneral Hatemi, İran’ın Rus yapımı silahların sevkiyatı için sınırılarını açmadığını söyledi.

Tuğgeneral Hatemi, Ankara yönetimine seslenerek, “Bölgede önemli ve dost bir ülke olan Türkiye’den Dağlık Karabağ krizinin diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

BAE ile Bahreyn ve İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına tepki gösteren Tuğgeneral Hatemi, "Bu anlaşma Fars Körfezi bölgesinin güvenliğine doğrudan bir tehdittir. Bölgede İsrail tarafından gelecek herhangi bir tehdide doğrudan ve kesin olarak yanıt verilecektir." açıklamasında bulundu.

İran Savunma Bakanı sözlerinin bir kısmında da, Tahran’ın sahip olduğu füze gücü konusunda ABD ile asla müzakere etmeyeceğini aktardı.