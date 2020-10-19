Lavrov: Dağlık Karabağ'daki sivil tesislere yönelik saldırılar durdurulmalı

Moskova'da bir araya gelen Lavrov ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bölgedeki sivil tesislere yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Karabağ konusunda cepheleşme yanlısı söylemlerde bulunmaktan kaçınma çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı, "Şu anda en önemli hususun gerek taraflar arasında gerekse de sorumlu uluslararası aktörler arasında cepheleşme yanlısı söylemleri körüklemeye derhal son verilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu büyük çabalar gerektirmiyor. Bir sonraki kesinlikle atılması gereken adım, cepheleşme söylemine son vermeye paralel olarak askeri faaliyetlerin durdurulması, sivil tesislere yönelik saldırıların sonlandırılması" dedi.

'Ateşkes kontrol mekanizması oluşturulması için taraflarla görüşüyoruz'

Dağlık Karabağ'daki ateşkes kontrol mekanizmasının en kısa sürede mutabık kalınmasını umduklarını ve Moskova'nın bu konuda Erivan ve Bakü'yle temas halinde olduğunu anlatan Lavrov, Moskova'da sağlanan ancak sahadaki durumu kökten bir şekilde değiştirmeyen ateşkes mutabakatının ardından bir ateşkes kontrol mekanizması oluşturulması gerektiğine ikna olduklarını söyledi.

Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın mekanizmanın kurulması konusunda Azerbaycan ve Ermenistan'daki bakanlıklarla aktif çalışma yürüttüğüne dikkat çekerek mekanizmanın en kısa sürede oluşturulacağını umduklarını ifade etti.

Moskova'da mutabakatla sonuçlanan görüşmenin ardından umutlarının zedelendiğini, zira çatışmaların ve sivil tesislere yönelik saldırıların sürdüğünü kaydeden Lavrov, bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Sputnik