Ayetullah Nuri Hemedani: Karabağ İslam toprağıdır

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani, bazı Azerbaycanlı mü'minlerin Dağlık Karabağ'la ilgili sorusunu yanıtladı.

Azerbaycan hakkında bilgisi olduğunu belirten Ayetullah Nuri Hemedani'nin cevabı şöyle;

"Geçenlerde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğim bir gezi sırasında o bölgenin halkıyla tanışma fırsatı buldum. Bu seyahatte Dağlık Karabağ'ın İslam dünyasının bir parçası olduğunu ve o topraklardaki Şiilerin devrimci ruhuyla kurtarılması gerektiğini beyan ettim. Düşmanların İran ve Azerbaycan halkları arasında tefrika çıkarmayı düşünmemesi gerektiğini bilmesi lazım. O bölgedeki Şiilerin yanındayız ve taleplerinin karşılanması gerektiğine inanıyoruz."