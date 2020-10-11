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11 Eki 2020 14:50

Ayetullah Nuri Hemedani: Karabağ İslam toprağıdır

Ayetullah Nuri Hemedani: Karabağ İslam toprağıdır

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani, Dağlık Karabağ bölgesinin İslam dünyasının bir parçası olduğunu söyledi.

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani, bazı Azerbaycanlı mü'minlerin Dağlık Karabağ'la ilgili sorusunu yanıtladı.

Azerbaycan hakkında bilgisi olduğunu belirten Ayetullah Nuri Hemedani'nin cevabı şöyle;

"Geçenlerde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğim bir gezi sırasında o bölgenin halkıyla tanışma fırsatı buldum. Bu seyahatte Dağlık Karabağ'ın İslam dünyasının bir parçası olduğunu ve o topraklardaki Şiilerin devrimci ruhuyla kurtarılması gerektiğini beyan ettim. Düşmanların İran ve Azerbaycan halkları arasında tefrika çıkarmayı düşünmemesi gerektiğini bilmesi lazım. O bölgedeki Şiilerin yanındayız ve taleplerinin karşılanması gerektiğine inanıyoruz."

News Code 1889715

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