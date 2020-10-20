TBMM Başkanı Şentop, bugün Gence'yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Asadov'la görüşen Şentop bugün Gence'ye gidecek.

Azerbaycan basınına göre Şentop, Gence'de Ermeni güçlerinin saldırdığı bölgeye giderek incelemelerde bulunacak. Mustafa Şentop, füzeli saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin ailelelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirecek.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalar sağlanan ateşkese rağmen devam ediyor.