  1. Türkiye
19 Eki 2020 14:48

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aliyev ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aliyev ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere parlamento heyeti ile birlikte Azerbaycan'a giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmede, TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyetinin böyle olağanüstü bir dönemde Azerbaycan'ı ziyaretinin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, 'tek millet iki devlet anlayışı' ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Habertürk

News Code 1889883

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler