Süleyman Soylu ve eşi koronavirüse yakalandı

Sözcü'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun korona virüs testi pozitif çıktı. Ankara'da bir hastanede tedavi altına alınan Soylu'nun bu nedenle depremin ardından İzmir'e gidemediği öğrenildi.

Güncel verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 78 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1703 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 322 bin 465'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705'e ulaştı. Hasta sayısı 373 bin 154, vefat sayısı 10 bin 177, ağır hasta sayısı 1966, aktif hasta sayısı 40 bin 512 oldu.