Zarif, İran'ın Karabağ planının detaylarını açıkladı

İran Devlet Televiyonu'na konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dağlık Karabağ krizini değerlendirdi.

Terör unsurlarının Kafkasya bölgesine transferi konusunda Zarif, "Teröristler hususunda onların çatışmalarda yer aldıklarından neredeyse eminiz. Bunun kimsenin yararına olmadığını vurguladık. Bu teröristler halihazırda sınırlarımızın yakınında bulunmuyor, ancak sınırlarımızdan uzakta bulunma ihtimalleri hala yüksek. Bu konudaki endişelerimizi her iki tarafa da bildirdik." dedi.

Zarif, "Son görüşmelerde ve hatta ondan önce de Azeri ve Ermeni yetkililerinin yanı sıra Rus ve Türk yetkililerine İran'ın böyle bir şeye müsamaha göstermeyeceğini bildirdik." ifadesini kullandı.

İran'ın Dağlık Karabağ Planı

İran’ın hazırladığı Karabağ planı hakkında Zarif, şu açıklamalarda bulundu:

"Bölgede barışın sağlanması için hazırlanan plan krizi çözmeyi özellikle işgalci güçlerin işgal altındaki topraklardan çekilmesini amaçlıyor. Dağlık Karabağ krizinin başlangıcından beri, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Rusya ve Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle istişarelerde bulunarak bu konuyu görüştük. Bu savaşta en çok hasarı bölge ülkelerinin göreceğine ve onların savaşın bitiminde de önemli role sahip olduğuna inanıyoruz.

Bu çerçevede AGİT Minsk Grubu gibi diğer mekanizmalarla rekabet etmeye çalışmadan belirlenen hedefe ulaşmak için istişarelerimizi sürdürdük. Maalesef son 30 yılda müzakereler başarılı olamadı ve bölgedeki gerginlikler her zaman gündemdeydi. Sınırlarımızdaki gerginlikler her tarafta da sivilleri tehdit ediyordu."

Zarif, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Abbas Irakçi’nin bölge turu kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Ermenistan ve Türkiye’deki temaslarının olumlu geçtiğini ve İran’nın Karabağ planının söz konusu ülkelere sunulduğunu kaydetti.

İran’ın hazırladığı planının sadece geçici bir ateşkes süreci olmadığını anlatan Zarif, “Çatışmanın son bulmasını amaçlayan plan iki tarafın bir dizi ilkeye bağlılığını ilan etmesiyle başlıyor. Bu planda öngörülen tedbirlerle işgalcilerin işgal edilen tüm bölgelerden çekilmesi, halkların haklarının güvence altına alınması, iletişim kanallarının oluşturulması ve bölge ülkelerinin planın uygulanmasını denetlemesi gibi konular yer alıyor." ifadelerinde bulundu.

Bakan Zarif ayrıca, "Azeri ve Ermeni yetkililer ile Rus ve Türk dostlarımızın bu plana dair görüşlerini sunmalarını bekliyoruz." diye konuştu.