Irakçi Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile görüştü

Dağlık Karabağ sorununu çözmek ve Rus yetkililerle istişare yapmak amacıyla bugün sabahın erken saatlerinde Moskova’ya gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Irakçi ayrıca bugün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile görüşmüştü.

Irakçı, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi olarak Karabağ krizine diplomatik çözüm bulmak amacıyla başlattığı bölgesel turunun ilk ayağında dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üst düzey Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelmişti.